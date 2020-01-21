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Российская теннисистка Екатерина Александрова, «посеянная» на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне под 30-м номером, в матче второго круга уверенно победила пробившуюся в основную сетку турнира через квалификацию чешку Барбору Крейчикову.

Поединок, продолжавшийся 1 час и 3 минуты, завершился со счётом 6:1, 6:3.

Александрова стала первой из россиянок, пробившихся в третий раунд Australian Open. Следующей соперницей Екатерины станет ещё одна представительница Чехии Петра Квитова (7-я ракетка турнира).

Самая известная российская теннисистка Мария Шарапова не смогла преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии, проиграв в двух сетах Донне Векич из Сербии, ранее писал NEWS.ru.