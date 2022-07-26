Первая ракетка мира Свёнтек обратилась к Шевченко и Свитолиной Теннисистка Свёнтек поблагодарила Шеченко и Свитолину за участие в благотворительном матче

Фото: Krzysztof Porebski/Global Look Press

Ига Свёнтек

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек обратилась к бывшему тренеру сборной Украины по футболу Андрею Шевченко и к украинской теннисистке Элине Свитолиной. Она поблагодарила их за участие в благотворительном матче, который прошел в польском Кракове. Шевченко стал почетным гостем мероприятия, а Свитолина — судьей на вышке.

Андрей, Элина, за то, что были здесь. Вместе мы помогли многим детям и подросткам, да и не только им. Мы напомнили миру, что происходит на Украине, — написала теннисистка в социальных сетях.

Ранее Свитолина заявила, что спортивная лига ATP и женская теннисная ассоциация (WTA) обязаны делать больше в отношении Украины. Так она отреагировала на решение этих организаций лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска российских теннисистов.