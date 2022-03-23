Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры в возрасте 25 лет. Спортсменка отметила, что теннис воплотил все её мечты, и теперь она хочет достичь других целей, сообщает WTA Tennis. Австралийка второй раз завершает карьеру. Первый раз ушла из тенниса в 2014-ом году (вернулась в 2016-ом).

Я знаю, что уже это делала, но в этот раз у меня совершенно другие ощущения. Я очень благодарна теннису за все, что он мне дал. Он воплотил все мои мечты. Но я знаю, что пришло время отойти, гнаться за другими мечтами, — сказала Барти.

Эшли Барти является трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема». В 2019 году она выиграла «Ролан Гаррос», в 2021 — Уимблдон, в 2022 — Australian Open. Перовой ракеткой мира она была 119 недель.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере стал первой ракеткой мира. Россиянин набрал 8615 баллов, что позволило ему подняться на первую строчку рейтинга.