Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос»

https://static.news.ru/photo/736dbe48-c9fc-11eb-a2bb-96000091f725_660.jpg Анастасия Павлюченкова Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (32-я ракетка мира) обыграла Тамару Зиданшек из Словении (85-я) и вышла в финал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Встреча прошла в четверг, 10 июня, и завершилась со счётом 7:5, 6:3. В финале 29-летняя россиянка сыграет с победителем встречи Барборы Крейчиковой (Чехия, 33) и Марии Саккари (Греция, 18), которая состоится позже сегодня.

Для Павлюченковой этот выход в финал турнира Большого шлема — первый в карьере. До этой недели она ни разу не доходила даже до полуфинала, семь раз останавливаясь на стадии 1/4.

4 июня российская теннисистка Яна Сизикова, занимающая 101-е место в мировом рейтинге, была задержана в Париже. Её заподозрили в умышленном проигрыше гейма в матче «Ролан Гаррос» в прошлом году. В тот же день её отпустили на свободу.