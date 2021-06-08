Павлюченкова впервые вышла в полуфинал «Большого шлема»

https://static.news.ru/photo/99a4bc94-c874-11eb-a265-96000091f725_660.jpg Анастасия Павлюченкова Фото: AP Photo/Michel Euler/ТАСС

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (32-я ракетка мира) обыграла Елену Рыбакину из Казахстана в четвертьфинале «Ролан Гаррос» и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большой шлем».

Встреча прошла во вторник, 8 июня, и завершилась в пользу 29-летней россиянки со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7. Ранее Павлюченкова шесть раз проигрывала в четвертьфиналах на «Шлемах».

В 1/2 финала россиянка сыграет с Тамарой Зиданшек (85) из Словакии. Встреча пройдёт в четверг, 10 мая.

4 июня российская теннисистка Яна Сизикова, занимающая 101-е место в мировом рейтинге, была задержана в Париже. Её заподозрили в умышленном проигрыше гейма в матче «Ролан Гаррос» в прошлом году. В тот же день её отпустили на свободу.