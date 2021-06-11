Павлюченкова проиграла в финале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (32-я ракетка мира) проиграла в финале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») чешке Барборе Крейчиковой (33).
Встреча продлилась 1 час 56 минут и завершилась со счётом 6:1, 2:6, 6:4 в пользу Крейчиковой. Для обеих теннисисток это участие в финале турнира Большого шлема было первым в карьере.
Крейчикова дважды выигрывала турниры Большого шлема в парном разряде — «Ролан Гаррос» и Уимблдон 2018 года.
4 июня российская теннисистка Яна Сизикова, занимающая 101-е место в мировом рейтинге, была задержана в Париже. Её заподозрили в умышленном проигрыше гейма в матче «Ролан Гаррос» в прошлом году. В тот же день её отпустили на свободу.