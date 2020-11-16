«Отличный парень»: теннисист Надаль похвалил россиянина Рублёва

https://static.news.ru/photo/6a9ff6d0-27d3-11eb-a041-fa163e074e61_660.jpg Рафаэль Надаль Фото: vk.com/nadalfans

Испанский теннисист Рафаэль Надаль начал выступление на итоговом турнире АТР в Лондоне с уверенной победы над россиянином Андреем Рублёвым — 6:3, 6:4. После матча испанец сделал комплимент в адрес соперника.

Я доволен тем, как подошёл к этому поединку. Первые матчи всегда сложные, тем более что Андрей провёл прекрасный сезон. Он отличный парень, желаю ему самого лучшего, — сказал Надаль.

Рублёв, в свою очередь, ожидаемо остался недоволен результатом. Спортсмен отметил, что слишком нервничал в первом сете, из-за чего плохо подавал. Во второй партии, по его словам, он расслабился и заиграл лучше, однако уже не оставалось времени, чтобы изменить расклад матча.

Андрей на Итоговом турнире оказался в группе также с австрийцем Домиником Тимом и греком Стефаносом Циципасом. Следующим соперником Рублёва станет Тим, который обыграл Циципаса в трёх сетах — 7:6, 4:6, 6:3.

Помимо Рублёва, Россию на турнире представляет ещё один теннисист — Даниил Медведев. Он свой первый матч проведёт в понедельник, 16 ноября, его первым оппонентом станет выступающий за Германию Александр Зверев. Также Даниилу предстоит встретиться с сербом Новаком Джоковичем и аргентинцем Диего Шварцманом, передаёт Sports.ru.

Ранее, как писал NEWS.ru, Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева в финале «Мастерса» в Париже. Незадолго до этого стало известно, что Зверев был уличён в домашнем насилии.