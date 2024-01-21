В Киеве назвали ошибкой рукопожатие теннисисток Котляр и Минчевой Федерация тенниса Украины назвала ошибкой рукопожатие Котляр и Минчевой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Федерация тенниса Украины назвала ошибкой обмен рукопожатиями украинской теннисистки Елизаветы Котляр с российской спортсменкой Владой Минчевой на матче в Австралии. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) организация призвала украинских атлетов по-прежнему воздерживаться от подобных жестов с россиянами.

Федерация тенниса Украины поддерживает общую позицию украинских теннисистов отказаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии. Но всегда могут быть ошибки, которая произошла сегодня с Котляр, — говорится в сообщении.

Отец украинской теннисистки также счел ее поступок ошибкой, передает РИА Новости. Он предположил, что дочь не вполне контролировала свое поведение, поскольку «эмоции били за край». Он заявил, что спортсменка «глубоко сожалеет» о произошедшем и не повторит ничего подобного.

Как сообщалось ранее российская теннисистка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр пожали друг другу руки после матча первого круга юниорского Открытого чемпионата в Австралии. Встреча между ними завершилась в пользу россиянки. Минчева одержала победу со счетом 6:2 и 6:4.