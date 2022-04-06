Организаторы Уимблдона высказались о возможном недопуске россиян на турнир

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Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что в первую очередь он хотел выиграть четвертьфинальный матч ATP Masters-1000 в Майами, а выход на первое место рейтинга воспринимал как бонус, сообщает сайт ATP. Ранее россиянин не смог выйти в полуфинал турнира, проиграв польскому теннисисту Хуберту Хуркачу со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

Для меня было в некотором смысле важнее просто выиграть сам матч, чем стать номером один, выиграв матч. Я рассматривал это скорее как бонус. Так что я не чувствую, что это...