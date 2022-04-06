Организаторы Уимблдона высказались о возможном недопуске россиян на турнир
Организаторы Уимблдона заявили, что решение по российским теннисистам будет принято в мае
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
11:18, 06 апреля 2022
Даниил МедведевФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC), ответственный за организацию Уимблдона, объявил, что решение по допуску российских теннисистов на турнир будет принято в середине мая, заявление приводит BBС. Представители клуба отметили, что находятся в контакте с правительством Великобритании по данному вопросу. Ранее министр спорта страны Найджел Хаддлстон подчеркнул, что российским теннисистам для выступления на турнире необходимо будет доказать, что они не поддерживают политику президента РФ Владимира Путина.
Мы планируем объявить решение перед крайним сроком подачи заявок в середине мая. Мы приняли к сведению указания правительства Великобритании в отношении присутствия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе на спортивных мероприятиях в стране. Мы продолжаем вести переговоры, — говорится в сообщении.
Как сообщил ранее Найджел Хаддлстон, российским теннисистам для выступления на Уимблдоне необходимо будет предоставить письмо о том, что они не получают денег от Путина, России и Белоруссии, и не будут делать заявлений в поддержку политики государств.