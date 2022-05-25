Организаторы Уимблдона оспорят в суде лишение турнира рейтинговых очков The Times: организаторы Уимблдона захотели подать в суд на ATP и WTA из-за лишение очков

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Организаторы Уимблдона намерены оспорить в суде лишение турнира рейтинговых очков, сообщает The Times. Ранее теннисные ассоциации (ATP и WTA) оставили английский турнир «Большого шлема» без рейтинговых очков из-за отстранения российских и белорусских теннисистов.

По данным источника, организаторы захотели подать иск против ATP и WTA из-за возможного нарушения соглашений. Отмечается, что они уже проконсультировалась с юристами.

О том, что российских и белорусских теннисистов официально отстранили от Уимблдона, стало известно 20 апреля. Позже в Британии назвали причину такого решения — желание защитить репутацию покровительницы Всеанглийского клуба герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон — жены принца Уильяма. Впоследствии глава Уимблдона назвал другую причину отстранения россиян и белорусов от участия в турнире: по его мнению, если бы россиянин выиграл этот турнир, то этот факт использовала бы российская пропаганда в своих целях.

Ранее украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска россиян и белорусов к соревнованиям. По словам спортсменки, с украинскими теннисистками никто на этот счёт не советовался, а когда те пытались озвучить свою позицию, их игнорировали.