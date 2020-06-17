Организаторы намерены допустить зрителей на «Ролан Гаррос»

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Один из четырёх турниров Большого шлема — Открытый чемпионат США по теннису (US Open) — пройдёт в Нью-Йорке в запланированный ранее срок: с 31 августа до 13 сентября.

Об этом мэр Нью-Йорка Эндрю Куомо написал в Twitter. Он отметил, что турнир пройдёт без зрителей на кортах в районе Квинс. Любителям тенниса Куомо посоветовал следить за матчами по телевизору....