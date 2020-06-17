Организаторы намерены допустить зрителей на «Ролан Гаррос»

Перенесённый из-за пандемии коронавируса теннисный турнир «Ролан Гаррос» может пройти при зрителях. Об этом заявил президент Французской федерации тенниса Бернар Джудичелли.
Мы не собираемся проводить турнир без зрителей. Пока окончательного решения о количестве зрителей нет. Мы примем его в ближайшее время вместе с государственными органами, — цитирует Джудичелли Reuters.
Отмечается, что турнир на кортах Парижа должен состояться с 21 сентября по 11 октября.
Ранее NEWS.ru сообщал, что турнир смешанных пар на Открытом чемпионате Франции в 2020 году будет отменён. Помимо этого, будет отменён турнир легенд, а количество участников в мужской квалификации сократится со 128 до 96. Из-за этого также может быть сокращён призовой фонд соревнований.