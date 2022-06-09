«Он ошибаться будет, нет?»: теннисист Бублик жёстко выругался во время игры Теннисист Александр Бублик упортебил десятки матерных слов в матче с Энди Марреем

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Александр Бублик

Теннисист из Гатчины Александр Бублик, выступающий под флагом Казахстана, нецензурно выругался во время матча с Энди Марреем в Штутгарте. Встречу он проиграл со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

По ходу второго сета, когда Бублик упустил преимущество в брейк, он начал выражать свои эмоции в адрес соперника и строителей корта.

Я не могу, ###, он будет ошибаться или нет? Я #### собак, #####, дырявых, #####, которые этот корт строили. Ублюдки, #####, - сказал он.

После этого 24-летний теннисист, занимающий 42-е место в рейтинге ATP, ещё неоднократно выражался с матом, в частности он заявил, что ненавидит теннис и просит всех родителей не отдавать своих детей в этот спорт. Досталось также чьей-то матери, Бублик не уточнил, чьей именно.

Бублик ранее неоднократно отличался нестандартным поведением на корте. 28 марта на турнире серии «Мастерс» в Майами он выиграл очко после удара ручкой ракетки.