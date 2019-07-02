Известный в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, комментируя неудачную попытку Марии Шараповой вернуться на корт после хронической травмы плеча, отметил, что только сама спортсменка должна принимать решение, стоит ли ей заявляться на турнир Большого шлема.
Я думаю, что Мария не вышла бы на этот турнир, если бы её беспокоила травма. Конечно, мы не знаем многих нюансов, но физические кондиции, очевидно, уже не позволяют играть на турнирах так, как она хочет. К сожалению, хронические травмы будут проявляться всегда. Здесь надо принимать кардинальные решения. Я не понимаю, сколько раз нужно сначала заявляться на турнир, а потом сниматься, — сказал Ольховский корреспонденту News.ru.
При этом Ольховский отметил, что болельщики всё равно идут на матчи Шараповой, несмотря на большой риск досрочного завершения игры.
Ни в коем случае досрочный отказ от продолжения матча — это не позор, народ всё равно идёт на матчи с участием Шараповой, хочет смотреть на игру. Но сейчас очень сложно сказать, что ей делать. Это только её решение, продолжать игру или нет, каждый спортсмен решает это для себя, здесь нет какого-то одного правильного мнения. Если человек хочет бороться, он всегда надеется, что будет бороться. Она сыграла два матча на турнире в Майорке, вышла на Уимблдон, надеясь, что всё будет хорошо. Но, к сожалению, получилось так, как получилось, — резюмировал в беседе с корреспондентом News.ru Ольховский.
Ранее News.ru приводил мнение Андрея Ольховского о первой сопернице Марии Шараповой на Уимблдоне.