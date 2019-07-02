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Самый титулованный российский теннисист, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал матч Марии Шараповой на старте Уимблдонского турнира, в котором россиянка в концовке третьего сета при счете 6:4, 6:7, 0:5 была вынуждена отказаться от продолжения борьбы из-за травмы.

Очень жаль, что Мария не смогла завершить игру. Но мы не знаем, в какой момент её начало это беспокоить. Такое бывает — до турнира чувствуешь себя хорошо, а в процессе...