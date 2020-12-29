Обрубленный прорыв: каким был 2020 год в теннисе

Вот и пришло время подводить итоги года в спорте, и здесь вспомним, что важного и интересного случилось в 2020-м в теннисе. Несмотря на то что сезон получился по понятным причинам скомканным, российские фанаты его не забудут.

Двое в лодке, не считая Карена

Карен Хачанов Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский мужской теннис 20 лет не был так крут, как сейчас. В предыдущий раз два игрока из РФ в топ-10 по итогам сезона попадали в 2000 году, когда Марат Сафин и Евгений Кафельников отобрались на Итоговый турнир. Сейчас это сделали Даниил Медведев и Андрей Рублёв, и один из них даже выиграл титул. Медведев стал вторым россиянином в истории, завоевавшим этот суперпрестижный трофей. Первым был Николай Давыденко в 2009 году.

Даниил феноменально закончил год, выиграв два последних турнира: «Мастерс» в Париже и Итоговый в Лондоне. Эта серия помогла ему обойти в рейтинге Роджера Федерера и занять четвёртое место. С таких позиций он стартует в 2021-м, и почти наверняка именно эта цифра будет рядом с его фамилией на Australian Open. Это означает, что вплоть до полуфинала Даня будет играть с теми, кто ниже него в рейтинге. Правда, среди этих игроков есть очень много опаснейших ребят, которым по силам обыграть любого.

Один из них — Андрей Рублёв. При всех успехах Медведева именно он справедливо может считаться главным российским игроком года. Его прорыв в последние 18 месяцев — одно из самых ярких событий в теннисе вообще. В 2020-м Андрей выиграл пять титулов — больше, чем кто-либо в мире. С 23-го места он поднялся на восьмое, и это при том, что рейтинг в этом году обновлялся в два раза более вяло, чем обычно: из-за пандемии очки за прошлый сезон не сгорали. Именно благодаря этому трюку Роджер Федерер остался в топ-5, несмотря на то что провёл лишь один турнир в году.

Рублёв сделал гигантский шаг вперёд, но пока все эти успехи были достигнуты на турнирах не самых высоких категорий. Титулов и финалов на «шлемах» и «мастерсах» ещё нет, а без них игрок не может считаться не только топом, но и околотопом. Андрей об этом знает. Сейчас он только стучится в дверь элиты тенниса, и 2021 год вполне может стать для него ещё более прорывным, чем уходящий.

Если кто-то из российских игроков и разочаровал, то это Карен Хачанов. Он первым из нового поколения россиян выстрелил, в 2018 году выиграл «Мастерс» в Париже и ворвался в топ-10, но следующие два сезона были один хуже другого. При всём этом он остаётся игроком топ-20, что сложно назвать провалом. Просто его амбиции выше этого, как и ожидания болельщиков. Но ожидания — это проблемы только самих болельщиков.

Судье по шее

Новак Джокович Han Yan/XinHua/Global look Press

Помимо двух новых русских звёзд, остальные топ-позиции остались прежними. Джокович не отдаёт никому Австралию, Надаль — «Ролан Гаррос». Эти двое продолжают собирать все ключевые титулы и занимать первые две строчки рейтинга. Единственный «шлем», который достался не им,— US Open, но там Джоковичу не суждено было доиграть из-за инцидента с женщиной-рефери.

Фанаты тенниса ещё долго будут помнить эпизод из матча 1/8 финала с Пабло Карреньо Бустой, когда Новак случайно зарядил мячом точно в шею судье. Момент не был игровым, Джокович достал мяч из кармана, судья получила травму, какое-то время не могла нормально дышать, поэтому сама по себе дисквалификация вопросов не вызывает. Но обстоятельства сложились очень драматично. Не повезло так не повезло. Смешно будет, если именно этого титула Новаку в итоге не хватит, чтобы обойти Роджера Федерера по титулам на «шлемах». Сейчас у серба — 17, у швейцарца — 20, как и у Надаля.

А US Open 2020 вместо Джоковича выиграл другой достойный человек — Доминик Тим. В последние годы именно он был ближе всех к тому, чтобы подвинуть «большую тройку» с их тёплых мест. И логично, что в отсутствие Новака, Рафы и Роджера он выиграл US Open. Тот финал, который Тим взял у Саши Зверева с 0:2 по сетам и 3:5 в решающем, стал одним из самых драматичных титульных матчей в истории и уж точно главным камбэком этого года.

В 2021-м самые интересные вопросы звучат так. Сохранится ли доминирование Рафы и Новака? Сможет ли кто-то из нового поколения их потеснить? И как вернётся Федерер? Один из величайших игроков всех времён пропустил 11 месяцев 2020 года из-за двух операций на колене, и каким он будет в новом сезоне — неизвестно вообще никому. Фанаты верят в чудеса и вспоминают 2017-й, когда он после операции вышел на корт и выиграл три «шлема» за 12 месяцев, попутно в очередной раз забравшись на первую строчку рейтинга. Но одно дело возвращаться в 35, другое — в 39. Возраст можно обманывать какое-то время, но не вечно.

Неженское время

Анастасия Павлюченкова Rob Prange/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вот где итоги действительно печальные, так это в женском теннисе. В России не появилось ни одного нового имени, никто не выстрелил, никто не добился никаких серьёзных успехов, кроме Анастасии Павлюченковой, дошедшей до четвертьфинала в Австралии. По итогам года в топ-30 рейтинга нет ни одной россиянки. Когда писать особо не о чем, тогда не о чем.

Женский теннис переживает тяжёлые времена, там давно нет явного лидера, а с уходом Марии Шараповой и старением Серены Уильямс там вообще не осталось ярких фигур. Женщины в теннисе зарабатывают в два с половиной раза меньше мужчин и продолжают терять позиции. Это факт, а не мнение. Когда-нибудь ситуация изменится, но пока поклонникам женской части этого прекрасного вида спорта нужно терпеть.