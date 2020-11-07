Немецкий экс-теннисист продаёт виллу вместе со своей матерью

https://static.news.ru/photo/e297c606-20ec-11eb-ab8b-fa163e074e61_660.jpg Борис Беккер Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Многократный чемпион турниров Большого шлема бывший теннисист Борис Беккер выставил на продажу виллу в родном городе Лаймен (федеральная земля Баден-Вюртемберг, Германия). Потенциальный покупатель, согласно условиям сделки, не сможет выселить 85-летнюю мать бывшего спортсмена Эльвиру Беккер.

Площадь дома составляет 449 квадратных метров, придомовой территории — 825 квадратных метров. Как пишет портал RNZ, Беккер хочет получить за виллу €1,97 млн. Эльвира Беккер сможет жить в доме до смерти.

Представитель риелторского агентства отказался комментировать пункты договора. Он признался, что сделку хотели провести незаметно, чтобы у общественности и СМИ не возникало лишних вопросов. Отмечается, что дом считается одним из объектов недвижимости, которые экс-теннисист не задекларировал в рамках процедуры банкротства в 2017 году. Разбирательство по этой ситуации продолжается.

Как передавал NEWS.ru, Беккеру грозит семь лет тюрьмы за сокрытие информации о наличии имущества и денежных средств при процедуре банкротства.

За время профессиональных выступлений на кортах Борис Беккер шесть раз становился победителем турниров Большого шлема. В 1985 году в возрасте 17 лет он стал самым юным победителем Уимблдона, а на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне завоевал золотую медаль. Беккер входит в Международный зал теннисной славы.