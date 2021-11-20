«Не был на 100% ментально готов»: Медведев объяснил поражение Звереву

Российский теннисист Даниил Медведев выразил мнение, что причиной поражения от Александра Зверева в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) могли стать ментальные проблемы. При этом россиянин особо отметил подачу немецкого спортсмена, позволившую ему доминировать на протяжении всей встречи. Слова россиянина приводит «Чемпионат».

В полуфинале я подавал лучше, чувствовал себя замечательно. Сложно сказать, что случилось сегодня. Я не был на 100% ментально готов, возможно, что-то и с состоянием. Понятно, что на таких быстрых кортах это очень важно. Саша — классный игрок, дважды сделал брейк. Если кто-то подаёт, как Саша, то он скорее всего выигрывает. Сегодня подача была ключом, он это сделал лучше, — заявил Медведев на пресс-конференции.

В финале Итогового турнира ATP процент попадания первым мячом у Медведева составил 59%, в то время как у Зверева — 74%. Также немец исполнил восемь эйсов и допустил всего одну двойную ошибку, россиянин — три подачи навылет и две двойные.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев потерпел поражение в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Российский спортсмен в двух партиях проиграл немцу Александру Звереву.