Надаль снялся с Уимблдона и не поедет на Олимпиаду в Токио

https://static.news.ru/photo/6f2ab946-cf68-11eb-a168-96000091f725_660.jpg Рафаэль Надаль Фото: Franck Castel/Keystone Press Agency/Global Look Press

20-кратный победитель турниров Большого шлема испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался от участия в Уимблдоне и на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года. Об этом Рафа сообщил на своей странице в Twitter.

По словам Надаля, принять это решение было непросто. Однако спортсмен считает, что его организму необходимо восстановиться. Две недели перерыва между соревнованиями «Ролан Гаррос» и в Уимблдоне не позволят организму восстановиться в полной мере.

Моя цель — продлить карьеру и продолжать делать то, что меня радует, — выступать на высочайшем уровне и бороться для достижения профессиональных и личных целей на соревнованиях топ-уровня, — написал Надаль.

Теннисист считает, что на данном этапе его карьеры важна профилактика любых излишних нагрузок.

Только так я могу продолжить бороться за титулы на турнирах высочайшего уровня, — добавил он.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Новак Джокович обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса в финале «Ролан Гаррос» со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Серб во второй раз в карьере победил на Открытом чемпионате Франции.