Надаль вылетел из Australian Open уже во втором круге Надаль проиграл Макдональду во втором круге Australian Open из-за травмы ноги

Фото: Aaron Favila/AP/TASS

Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open в Мельбурне, сообщает ТАСС. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 7:5 в пользу его соперника. Во втором сете Надаль взял медицинскую паузу и доигрывал матч с травмой ноги.

В следующем круге турнира Макдональд встретится с победителем матча между чехом Далибором Сврчиной и японцем Есихито Нисиокой.

Надалю 36 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Испанец является действующим победителем Australian Open, всего на его счету 22 победы на турнирах Большого шлема. Он является рекордсменом по этому показателю.

В общей сложности Надаль выиграл 92 титула ATP. 27-летний Макдональд занимает 65-е место в мировом рейтинге, у него нет побед на турнирах под эгидой ATP в одиночном разряде. В 2022 году вместе с бразильцем Марсело Мело он выиграл турнир в Токио в парном разряде.

Ранее Надаль заявил, что вынужден сняться с Уимблдона из-за обострившейся травмы и не сможет сыграть в полуфинале турнира против Ника Кирьоса. Из-за снятия испанца с турнира австралиец Кирьос автоматически вышел в финал.