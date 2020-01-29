https://static.news.ru/photo/f0b6ca52-4299-11ea-8939-fa163e074e61_660.jpg Рафаэль Надаль Фото: Peter Dovgan/www.imago-images.de/Global Look Press

Испанец Рафаэль Надаль не смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

Надаль в четвертьфинальном матче уступил австрийцу Доминику Тиму со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 4 часа 10 минут.

В следующем матче Тиму предстоит сразиться с представителем Германии Александром Зверевым. Во втором полуфинале швейцарец Роджер Федерер сыграет с Новаком Джоковичем.

Ранее один из сотрудников службы безопасности Australian Open, который проходит в Мельбурне, задержал на входе в одно из помещений первую ракетку мира Рафаэля Надаля, потребовав пропуск, писал NEWS.ru.