Мировая пресса восхитилась победой Медведева на US Open

Победа российского теннисиста Даниила Медведева в финале US Open над сербом Новаком Джоковичем вызвала бурное обсуждение в западных СМИ. Все они восхищаются игрой россиянина, сообщает РИА Новости.

Издания отмечают, что Медведев, который выиграл в трёх сетах (6:4, 6:4, 6:4), провёл выдающийся матч. Серб остановился в шаге от величайшего достижения — выиграть «Большой шлем» (в этом сезоне он побеждал В Уимблдоне, Париже и Мельбурне). С 1969 года это не удавалось никому.

Издания отмечают, что Медведев проявил «силу и креативность» и не позволил Джоковичу выиграть все четыре турнира «Большого шлема» за год. Российского теннисиста называют «хитрым и неутомимым», а Джокович так и не смог найти ответы «как с ним играть».

Отмечается, что серб в последнее время начал превращаться в спортсмена «почти без тактических, физических или психологических слабостей», но сделать финальный шаг не смог.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка мира Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Россиянин в финальном матче выиграл у серба Новака Джоковича со счётом 3:0 (6:4, 6:4, 6:4), не отдав первой ракетке мира ни одного сета.

Наш теннисист в ходе всего US Open отдал соперникам только один сет, это произошло в четвертьфинале против Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов. Финальный поединок US Open длился 2 часа 17 минут.