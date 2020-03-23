https://static.news.ru/photo/d1bb75ae-6d22-11ea-907f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международная федерация тенниса (ITF) поддерживает решение Международного олимпийского комитета (МОК) пересмотреть вопрос проведения Игр 2020 года в Токио в течение ближайшего месяца.

ITF поддерживает решение МОК пересмотреть подготовку к Олимпийским играм в Токио-2020 и ускорить планирование своих сценариев в течение следующих четырёх недель, чтобы обеспечить определённую уверенность для спортсменов и всех остальных участников Игр, — сказано в релизе ITF.

ITF выразил уверенность, что МОК совместно с Международным паралимпийским комитетом делают всё необходимое для принятия правильного решения в нужное время.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Ранее перенести Олимпиаду-2020 просили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии, Бразилии и Словении.

Ранее двукратная чемпионка мира по волейболу, заместитель председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Екатерина Гамова заявила, что говорить о переносе Игр 2020 года в Токио рано.