Международная федерация тенниса (ITF) поддерживает решение Международного олимпийского комитета (МОК) пересмотреть вопрос проведения Игр 2020 года в Токио в течение ближайшего месяца.
ITF поддерживает решение МОК пересмотреть подготовку к Олимпийским играм в Токио-2020 и ускорить планирование своих сценариев в течение следующих четырёх недель, чтобы обеспечить определённую уверенность для спортсменов и всех остальных участников Игр, — сказано в релизе ITF.
ITF выразил уверенность, что МОК совместно с Международным паралимпийским комитетом делают всё необходимое для принятия правильного решения в нужное время.
Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Ранее перенести Олимпиаду-2020 просили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии, Бразилии и Словении.
Ранее двукратная чемпионка мира по волейболу, заместитель председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Екатерина Гамова заявила, что говорить о переносе Игр 2020 года в Токио рано.
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