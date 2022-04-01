Медведев высказался об упущенном шансе вновь стать первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что в первую очередь он хотел выиграть четвертьфинальный матч ATP Masters-1000 в Майами, а выход на первое место рейтинга воспринимал как бонус, сообщает сайт ATP. Ранее россиянин не смог выйти в полуфинал турнира, проиграв польскому теннисисту Хуберту Хуркачу со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

Для меня было в некотором смысле важнее просто выиграть сам матч, чем стать номером один, выиграв матч. Я рассматривал это скорее как бонус. Так что я не чувствую, что это сковывало меня или что-то в этом роде, — сказал Медведев.

Теннисист также добавил, что ему не в первый раз в карьере приходится играть под давлением, поэтому в этом отношении ничего нового он не испытал.

Победа над Хуркачем позволила бы Медведеву подняться на первое место в рейтинге ATP. 28 февраля Даниил Медведев впервые в карьере стал первой ракеткой мира. Он пробыл в этом статусе 14 дней.

Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон сообщил, что российским теннисистам для выступления на турнире необходимо будет доказать, что они не поддерживают политику президента РФ Владимира Путина. Для этого им необходимо будет предоставить министру письмо о том, что они не получают денег от Путина, России и Белоруссии и не будут делать заявлений в поддержку политики государства.