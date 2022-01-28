Теннисист Медведев вышел в финал Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев (второй номер мирового рейтинга) обыграл грека Стефаноса Циципаса (четвёртая ракетка мира) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Счёт матча — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

Встреча продлилась 2 часа 33 минуты. По ходу матча 25-летний Медведев ругался с судьёй из-за того, что тот не делал замечания сопернику за постоянное общение с отцом.

Общий счёт противостояния Медведева и Циципаса стал 7:2 в пользу россиянина. Даниил вышел в финал Australian Open второй год подряд.

В финале Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем (шестая ракетка мира) в воскресенье, 30 января.

В четвертьфинале россиянин за 4 часа 38 минут обыграл канадца, занимающего девятую строчку в рейтинге ATP.