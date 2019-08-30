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Российский теннисист Даниил Медведев одержал очередную победу на Открытом чемпионате США, проходящем в Нью-Йорке.

В четвёртом круге турнира Большого шлема посеянный пятым россиянин в четырёх сетах обыграл немца Доминика Кёпфера — 3:6, 6:3, 6:2, 7:6. Матч продолжался 2 часа и 33 минуты.

Эта победа вывела Медведева в четвертьфинал USOpen — первый четвертьфинал турнира Большого шлема в карьере Даниила. Соперником россиянина станет победитель поединка между сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Стэном Вавринкой.

В предыдущих матчах турнира в Нью-Йорке Медведев вызывающим поведением заводил публику на трибунах, писал ранее News.ru.