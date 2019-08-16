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В четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проходящего в американском Цинциннати, россиянин Даниил Медведев в двух сетах победил соотечественника Андрея Рублёва.

Поединок, продолжавшийся 1 час и 2 минуты, завершился со счётом 6:2, 6:3.

Соперником Медведева в полуфинале турнира стал посеянный в Цинциннати первым серб Новак Джокович, которому француз Люка Пуй также уступил в двух партиях — 7:6 (7:2), 6:1.

Во время матча второго круга на этом же турнире серии «Мастерс» в Цинциннати возник конфликт между российским теннисистом Кареном Хачановым и австралийцем Ником Кирьосом, писал ранее News.ru.