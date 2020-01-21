https://static.news.ru/photo/0ec2dac0-3c3e-11ea-9058-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл стартовый матч первого турнира Большого шлема в нынешнем сезоне — Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), проходящего в Мельбурне.

Медведев, посеянный на турнире под четвёртым номером, в первом круге обыграл в четырёх сетах американца Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 4:6, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 37 минут.

Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, вышедшим во второй раунд Australian Open: ранее побед добились Карен Хачанов и Андрей Рублёв, писал NEWS.ru.