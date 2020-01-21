Российский теннисист Даниил Медведев выиграл стартовый матч первого турнира Большого шлема в нынешнем сезоне — Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), проходящего в Мельбурне.
Медведев, посеянный на турнире под четвёртым номером, в первом круге обыграл в четырёх сетах американца Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 4:6, 6:4, 6:2.
Матч продолжался 2 часа 37 минут.
Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, вышедшим во второй раунд Australian Open: ранее побед добились Карен Хачанов и Андрей Рублёв, писал NEWS.ru.
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