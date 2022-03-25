Медведев ответил, готов ли он осудить действия России ради Уимблдона

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Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что у него пока нет ответа на вопрос, будет ли он участвовать в Уимблдоне в 2022 году или нет, сообщает RFI. Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон сообщил, что российским теннисистам для выступления в турнире необходимо будет доказать, что они не поддерживают политику президента РФ Владимира Путина.

У меня нет никакого ответа по Уимблдону. Надо будет посмотреть, что будет дальше. Каждый турнир я стараюсь воспринимать в отдельности. Имею в виду, что везде есть разные правила в отношении...