Медведев ответил, готов ли он осудить действия России ради Уимблдона

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев уклонился от ответа на вопрос, готов ли он выступить с критикой в адрес российской власти, если это будет необходимо для участия в Уимблдоне-2022. Он сказал, что нужно посмотреть, как будут дальше развиваться события, сообщает RFI. Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон сообщил, что российским теннисистам для выступления в турнире необходимо будет доказать, что они не поддерживают политику президента РФ Владимира Путина.
Нужно посмотреть, что случится дальше, — сказал Медведев, отвечая на вопрос о требованиях властей Великобритании.
Уимблдон-2022 пройдёт в Великобритании с 27 июня по 10 июля.
Ранее Медведев убрал флаг РФ из описания профиля в Instagram (соцсеть признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). До этого после фразы «профессиональный теннисист» у него в профиле стояло эмодзи с флагом страны, сейчас оно отсутствует. Это произошло после того, как АТР и WTA запретили российским теннисистам использовать национальную символику.