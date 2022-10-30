Медведев стал победителем турнира ATP в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии ATP-500 в Вене, передает портал Sports.ru. В финале он обыграл канадца Дениса Шаповалова. Медведев выиграл свой 15-й турнир в карьере и второй в текущем сезоне. Благодаря победе россиянин поднимется на третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Финальный матч продлился 2 часа 16 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянина.

7 августа Медведев одержал победу над британцем Кэмероном Норри в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в мексиканском городе Лос-Кабос. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:0 в пользу россиянина.

В апреле Медведев перенес операцию по удалению грыжи и пропустил около месяца соревнований. Ранее он терпел поражение в финалах турниров в в Хертогенбосе (Нидерланды) и Галле (Германия), а также проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии.