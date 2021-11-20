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Медведев проиграл Звереву в финале Итогового турнира ATP

20:29, 21 ноября 2021
Медведев проиграл Звереву в финале Итогового турнира ATP Даниил Медведев Фото: Luca Bruno/ТАСС
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Даниил Медведев потерпел поражение в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Российский спортсмен в двух партиях проиграл немцу Александру Звереву. 

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Зверева. В первой партии Медведев позволил сопернику сделать брейк при счёте 1:1 и впоследствии не сумел восстановить паритет. Во второй россиянин сходу проиграл свою подачу. 

Медведев проиграл Звереву впервые с 2019 года и потерпел первое поражение на Итоговом турнире ATP с 2019 года. 

Ранее сообщалось, что Медведев одержал третью победу подряд на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Турине. В трёхсетовом матче отечественный спортсмен взял верх над итальянцем Янником Синнером.

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