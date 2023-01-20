Медведев проиграл в третьем круге Australian Open и выпадет из топ-10 Даниил Медведев проиграл Себастьяну Корде в третьем круге Australian Open

Фото: Guo Lei/XinHua/Global Look Press

Даниил Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл амриканцу Себастьяну Корде в 1/16 финала Australian Open-2023. Счет встречи — 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4).

Таким образом, Медведев не смог повторить результат двух предыдущих Australian Open, где он доходил до финала. В 2021-м Даниил проиграл Новаку Джоковиу, а в 2022-м — Рафаэлю Надалю.

26-летний россиянин в обновленном рейтинге ATP впервые с июля 2019 года окажется за пределами первой десятки.

В другом матче пятницы Карен Хачанов обыграл американца Фрэнисиса Тиафо и вышел в 1/8 финала. Там его соперником будет Йошихито Нишиока из Японии.

Также продолжает борьбу на турнире Андрей Рублев. 21 января он сыграет с британцем Дэном Эвансом в матче третьего круга (1/16 финала).

19 января Украинские болельщики оскорбляли Рублева на Australian Open во время игры против финского теннисиста Эмиля Руусувуори. Россиянин обратился к судье, тот предложил вмешаться, однако Рублев заявил, что его беспокоит не украинский флаг, а бранные слова со стороны болельщиков.