Российский теннисист Даниил Медведев проиграл амриканцу Себастьяну Корде в 1/16 финала Australian Open-2023. Счет встречи — 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4).
Таким образом, Медведев не смог повторить результат двух предыдущих Australian Open, где он доходил до финала. В 2021-м Даниил проиграл Новаку Джоковиу, а в 2022-м — Рафаэлю Надалю.
26-летний россиянин в обновленном рейтинге ATP впервые с июля 2019 года окажется за пределами первой десятки.
В другом матче пятницы Карен Хачанов обыграл американца Фрэнисиса Тиафо и вышел в 1/8 финала. Там его соперником будет Йошихито Нишиока из Японии.
Также продолжает борьбу на турнире Андрей Рублев. 21 января он сыграет с британцем Дэном Эвансом в матче третьего круга (1/16 финала).
19 января Украинские болельщики оскорбляли Рублева на Australian Open во время игры против финского теннисиста Эмиля Руусувуори. Россиянин обратился к судье, тот предложил вмешаться, однако Рублев заявил, что его беспокоит не украинский флаг, а бранные слова со стороны болельщиков.