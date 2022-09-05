Медведев проиграл Кирьосу на US Open и потеряет первую строчку рейтинга Даниил Медведев проиграл Нику Кирьосу на US Open и потеряет первую строчку рейтинга ATP

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от австралийца Ника Кирьоса в 1/8 финала Открытого чемпионата США. Таким образом, 26-летний уроженец Москвы не смог повторить прошлогодний результат и потеряет первую строчку мирового рейтинга.

Медведев проиграл Кирьосу за 2 часа 56 минут, счет матча: 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6. Австралиец вышел в четвертьфинал, где сыграет еще с одним россиянином — Кареном Хачановым.

Медведев впервые с 2018 года проиграл на US Open раньше полуфинала. Тогда он уступил в третьем раунде. Он не защитил прошлогодний титул и по итогам турнира потеряет первую строчку рейтинга. Россиянин пробыл на ней 16 недель. За всю историю 16 человек возглавляли рейтинг дольше.

В следующий понедельник номером один в рейтинге ATP станет Рафаэль Надаль, либо Карлос Алькарас, либо Каспер Рууд — в зависимости от результатов на US Open.

8 августа депутат Госдумы, член комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков назвал Медведева французским теннисистом. На защиту спортсмена встал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.