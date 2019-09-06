Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший в полуфинале Открытого чемпионата США болгарина Григора Димитрова в трёх сетах, признался, что в первой партии чувствовал себя не лучшим образом.
Сам не знаю, как я это сделал. В первом сете Григор был лучше и ближе к победе. Я плохо себя чувствовал и вообще не знал, смогу ли выдержать до конца высокий уровень. Соперник действительно играл очень хорошо, но я сумел выдержать и переломить ход встречи, — сказал Медведев в экспресс-интервью прямо на корте после матча.
В финале россиянин, посеянный на турнире пятым, встретится с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем (2-я ракетка турнира) и итальянцем Маттео Берреттини (24-я).
Предпочтений, с кем играть в финале, нет. Буду смотреть полуфинальный матч, наслаждаться игрой соперников. А затем — готовиться к финальному поединку, — заявил Медведев.
Американка Серена Уильямс в финале женского одиночного разряда USOpen сыграет с 19-летней канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску, ранее писал News.ru.