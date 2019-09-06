Сам не знаю, как я это сделал. В первом сете Григор был лучше и ближе к победе. Я плохо себя чувствовал и вообще не знал, смогу ли выдержать до конца высокий уровень. Соперник действительно играл очень хорошо, но я сумел выдержать и переломить ход встречи, — сказал Медведев в экспресс-интервью прямо на корте после матча.