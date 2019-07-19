В обновлённой версии чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 22 июля российский спортсмен Даниил Медведев поднялся с десятой строчки на девятую с 2625 очками.
Его опережает Карен Хачанов, который остался на восьмой позиции (2890).
Тройка лидеров осталась без изменений: первое место занимает сербский теннисист Новак Джокович с 6725 очками, следом за ним расположился испанец Рафаэль Надаль (6225). На третьем месте – представитель Швейцарии Роджер Федерер (5060).
Сербский теннисист, победитель Уимблдона-2019 Новак Джокович квалифицировался на Итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября, писал News.ru.