https://static.news.ru/photo/cba612ea-ac49-11e9-994e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ZOPH./AFLO/Global Look Press

В обновлённой версии чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 22 июля российский спортсмен Даниил Медведев поднялся с десятой строчки на девятую с 2625 очками.

Его опережает Карен Хачанов, который остался на восьмой позиции (2890).

Тройка лидеров осталась без изменений: первое место занимает сербский теннисист Новак Джокович с 6725 очками, следом за ним расположился испанец Рафаэль Надаль (6225). На третьем месте – представитель Швейцарии Роджер Федерер (5060).

Сербский теннисист, победитель Уимблдона-2019 Новак Джокович квалифицировался на Итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября, писал News.ru.