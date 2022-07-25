Медведев побил рекорд России по неделям на первой строчке рейтинга ATP Теннисист Медведев побил рекорд России по длительности нахождения на первой строчке рейтинга ATP

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даниил Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев остался на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который обновился в понедельник, 25 июля. 26-летний москвич находится на вершине уже 10 недель.

Таким образом, Медведев побил рекорд России по длительности пребывания на вершине теннисного рейтинга среди мужчин. Марат Сафин был первым девять недель в 2000-м и 2001 году, Евгений Кафельников — шесть недель в середине 1999-го.

Медведев — пятый игрок из России, занимающий первую строчку мирового рейтинга. В женском теннисе этого добивались Мария Шарапова (21 неделя) и Динара Сафина (26 недель).

19 июня девушка попыталась приковать себя к сетке во время финального теннисного матча на турнире в Галле (Германия) между Медведевым и поляком Хубертом Хуркачем. Как только она выбежала на корт и подбежала к сетке, охрана задержала ее.