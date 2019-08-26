https://static.news.ru/photo/1b9b7f44-c83b-11e9-b1a8-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Индии Праджнешем Гуннесвараном в первом раунде открытого чемпионата Соединённых Штатов.

Первый сет завершился со счётом 6:4, второй — 6:1, третий — 6:2. Матч завершился с результатом 3:1.

Ранее News.rui писал, что Даниил Медведев и Карен Хачанов сохранили пятую и девятую строчки соответственно в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Лидирующую позицию по-прежнему занимает представитель Сербии Новак Джокович, следом за ним расположился испанец Рафаэль Надаль, третье место остаётся за швейцарцем Роджером Федерером.