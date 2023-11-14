Медведев переиграл соотечественника на старте итогового турнира АТР Медведев победил Рублева на старте итогового турнира ATP

Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над соотечественником Андреем Рублевым на старте группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает РИА Новости. Турнир проходит в итальянском Турине, призовой фонд насчитывает $15 млн.

Счет встречи составил 6:4, 6:2 в пользу Медведева, занимающего третью строчку мирового рейтинга теннисистов. Рублев находится на пятом месте ATP. Спортсмены провели на корте 1 час 31 минуту. Таким образом, счет личных поединков между двумя россиянами стал 7:2 в пользу Медведева.

В ходе матча будущий победитель выполнил 10 эйсов, допустил три двойные и шесть невынужденных ошибок. Кроме того, на его счету 24 виннерса. У Рублева два эйса, две двойные и 13 невынужденных ошибок, а также 19 виннерсов.

Итоговый турнир АТР стартовал 12 ноября, финальный матч пройдет 19 ноября. Действующим чемпионом этих соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

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