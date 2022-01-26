Медведев отыгрался с 0:2 по сетам и вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев (2-й номер мирового рейтинга) обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима, занимающего девятую строчку в рейтинге ATP, в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Матч продлился 4 часа 38 минут.

25-летний россиянин выиграл встречу в пяти сетах: 6:7 (7:4), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. В четвёртой партии у канадца был матчбол, но Медведев отыграл его с помощью подачи.

В полуфинале Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом (четвёртая ракетка мира) из Греции. В прошлом году они также встречались в полуфинале Australian Open, и тогда россиянин победил со счётом 6:4, 6:2, 7:5.

Встреча пройдёт в пятницу, 28 января.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов (30) проиграл испанцу Рафаэлю Надалю (5) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Для вылетевшего с турнира россиянина это стало восьмым поражением от Надаля в восьми встречах.