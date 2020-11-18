Медведев обыграл серба Джоковича на Итоговом турнире по теннису

https://static.news.ru/photo/c14c7a82-29e8-11eb-85ae-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: JB Autissier/imago-images.de/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл серба, первую ракетку мира Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP в Лондоне.

Встреча продлилась 1 час 22 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу россиянина, занимающего четвёртое место в мировом рейтинге. Таким образом, 24-летний москвич обеспечил себе место в полуфинале соревнований. Там ему предстоит сыграть либо с Рафаэлем Надалем (Испания), либо с Домиником Тимом (Австрия), либо со Стефносом Циципасом (Греция).

Другой россиянин, Андрей Рублёв, шансы на полуфинал утратил после поражений от Надаля (3:6, 4:6) и Циципаса (1:6, 6:4, 6:7 (6:8).

Итоговый турнир ATP — заключительное соревнование в сезоне, в котором участвуют восемь лучших теннисистов по итогам года. Единственным россиянином, победившим на нём, был Николай Давыденко, взявший титул в 2009 году.

16 ноября NEWS.ru писал, что Надаль похвалил Рублёва, назвав его отличным парнем.