Медведев обыграл Ивашко во втором круге «Мастерса» в Париже

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Российский теннисист Даниил Медведев взял верх над спортсменом из Белоруссии Ильёй Ивашко в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже. Встреча завершилась в двух партиях.

Российский теннисист одержал победу со счётом 7:5, 6:4. Для этого ему потребовалось провести на корте 1 час 31 минуту. Медведев исполнил три подачи навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов.

В третьем круге турнира в Париже россиянин встретится с американским теннисистом Себастьяном Кордой.

Ранее сообщалось, что россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов не смогли преодолеть барьер второго круга на турнире серии «Мастерс» в Париже. Шестая ракетка планеты уступил американцу Тейлору Фритцу, а его соотечественник — болгарину Григору Димитрову.