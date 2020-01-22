Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Испании Педро Мартинеса со счётом 7:5, 6:1, 6:3 и вышел в третий круг первого турнира Большого шлема в нынешнем сезоне — Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), проходящего в Мельбурне.

Состязание продолжалось 2 часа 7 минут.

При счёте 7:5, 5:0 у Медведева пошла кровь из носа, которую не удалось остановить сразу. В итоге ему пришлось взять медицинский перерыв.

Следующим соперником 23-летнего россиянина станет победитель встречи испанца Хауме Мунара и австралийца Алексея Попырина.

Американская теннисистка Аманда Анисимова заплакала после поражения в первом круге Australian Open от казахстанской спортсменки Зарины Дияс со счётом 3:6, 6:4, 3:6, ранее писал NEWS.ru.

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