NEWS.ru — о том, с какими непростыми условиями придётся столкнуться участникам стартующего 20 января Australian Open, и о том, чего можно ожидать от трёх российских богатырей с ракетками на кортах Мельбурна.

Сто долларов за эйс и слёзы Кирьоса

Австралия — в огне. Это не метафора и не преувеличение с целью описать атмосферу на Зелёном континенте по мере приближения первого турнира Большого шлема в нынешнем году. Многие регионы государства-континента действительно охвачены пламенем — жара (в Южном полушарии сейчас разгар лета) спровоцировала массовые лесные пожары. Досталось, в том числе, и Мельбурну — одному из крупнейших австралийских городов, по традиции в конце января на две недели становящемуся теннисной столицей планеты.

Почти сорокаградусное пекло и в прежние годы становилось не самой привлекательной визитной карточкой Открытого чемпионата Австралии, но теперь ситуация для теннисистов всерьёз усугубилась дымом от пожаров, превращающим матчи на корте в экстремальное занятие с риском для здоровья. В этом могли убедиться многие спортсмены, сыгравшие на континенте на нескольких турнирах, предшествующих Australian Open. Отовсюду слышались жалобы, что едкий дым мешает нормальному дыханию по ходу игр, ухудшает общее состояние. Были случаи, когда теннисистам требовалась срочная медицинская помощь после матчей в таких «пожарных» условиях.

Наверное, весь этот экстрим помог теннисистам глубже прочувствовать, каково приходится местным жителям, ежедневно находящимся в буквально смысле в очаге стихийного бедствия. Поэтому многие из атлетов выразили не только словесную поддержку гражданам Зелёного континента, но и принялись весьма оригинальным способом собирать материальную помощь. Чаще всего в заявлениях теннисистов фигурировало обещание перечислить пострадавшим от пожаров по сто долларов за каждый сделанный в матче эйс, то есть подачу навылет.

Незадолго до начала Открытого чемпионата Австралии было подсчитано, что общими усилиями профессиональные игроки в теннис насобирали для местного населения порядка трёх миллионов долларов. Вот вам конкретный пример, как спорт высших достижений может реально помогать обычным людям, попавшим в беду.

И не следует усматривать попытку сыграть на публику в слезах Ника Кирьоса, австралийского теннисиста, дававшего телеинтервью и не сумевшего сдержать эмоций, когда речь зашла о стихийном бедствии в его стране. Профессиональные спортсмены — тоже люди, и они не только «гребут бабло лопатой», как принято считать в сообществе диванных экспертов, но и готовы с этими деньгами расстаться, когда речь идёт о жизни и здоровье других людей.

Поможет ли Шараповой wild card

Кстати, о здоровье самих теннисистов тоже нашлось кому позаботиться. Непрекращающиеся пожары и густое задымление в окрестностях Мельбурна заставили организаторов рассмотреть вариант переноса первого в году турнира Большого шлема на другие сроки. Также шла речь о проведении всех матчей Открытого чемпионата Австралии только на закрытых кортах. Но в итоге, видимо, оптимистичные прогнозы относительно погодных условий на ближайшие дни дали зелёный свет большому празднику тенниса на Зелёном континенте.

Впрочем, велика вероятность, что пребывающий ныне в кризисе российский женский теннис будет чувствовать себя чужим на этом празднике. Целая дюжина представительниц нашей страны попала в основную сетку Australian Open, однако станет большим сюрпризом выход кого-нибудь из них даже в четвёртый раунд турнира. А многие россиянки рискуют сойти с дистанции после первого же матча, поскольку жребий свёл их с весьма серьёзными соперницами.

Например, Анастасии Потаповой досталась американка Серена Уильямс (8-я ракетка турнира), Дарье Касаткиной — Мэдисон Кис (10) также из США, Светлане Кузнецовой — чешка Маркета Вондроушова (15), а Людмиле Самсоновой — Елена Остапенко из Латвии.

Особое внимание по традиции будет приковано к Марии Шараповой, которая впервые за последний год вроде бы подходит к турниру Большого шлема не травмированной и неплохо готовой физически. Тем не менее, в число участников Открытого чемпионата Австралии Мария попала только благодаря предоставленной организаторами wild card.

В первом круге Шараповой предстоит встретиться с посеянной на турнире под 19-м номером хорваткой Донной Векич. Будь Маша в своей лучшей форме, за результат этой встречи можно было бы не беспокоиться. Однако состояние Шараповой в последние годы, к сожалению, заставляет не относить к разряду сенсаций поражение нашей теннисистки на самом старте турнира.

Мария Шарапова Сергей Булкин/NEWS.ru

В ожидании российского четвертьфинала в Мельбурне

Зато трио российских богатырей с ракетками — Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов — стоит на пороге Australian Open — с открытым забралом и большими амбициями. Достаточно вспомнить, как вся эта троица сражалась на недавнем ATP Cup — командном турнире, по сути альтернативном Кубку Дэвиса, — и добралась на нём до полуфинала. Где уступила будущим победителям — сербам во главе с Новаком Джоковичем.

Если переходить на персоналии, Андрей Рублёв, ещё полгода назад считавшийся третьим по силе российским теннисистом, нынче прогрессирует не по дням, а по часам. Летописцы тенниса полезли в свои гроссбухи, чтобы определить, когда в последний раз кто-либо из игроков начинал год с двух побед на турнирах кряду. Оказалось, подобное имело место аж 16 лет назад. А сейчас таким дуплетом выстрелил Рублёв, с интервалом в неделю ставший триумфатором на турнирах в катарской Дохе и австралийской Аделаиде.

Даниил Медведев Peter Dovgan/www.imago-images.de/Global Look Press

Что касается Медведева, первая ракетка российской сборной без обиняков заявляет, что для него хорошим итогом Australian Open будет считаться — ни много ни мало — победа на турнире Большого шлема. Между прочим, первая в карьере. До финала мэйджора, напомним, Даниил уже добирался — в сентябре минувшего года на Открытом чемпионате США. Однако тогда в эпической битве из пяти сетов, длившейся более пяти часов, россиянина сумел одолеть легендарный испанец Рафаэль Надаль.

Жеребьёвка приготовила нашим теннисистам в первом круге следующих соперников: Медведев (4-й номер посева) встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, Рублёв (17) — с получившим wild card австралийцем Кристофером О’Коннеллом, а Хачанову (16) будет противостоять испанец Марио Вилелья Мартинес, пробившийся в основную сетку через квалификацию. Соперники, как видим, вполне проходимые, так что вполне можно помечтать о чисто российском четвертьфинале Медведев — Рублёв. А там, глядишь, и о выходе кого-либо из наших соотечественников в главный матч Australian Open.

В общем, россияне действительно готовы «зажигать» на этом «горящем» во всех смыслах первом турнире Большого шлема в нынешнем году.