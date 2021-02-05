Медведев и Рублёв принесли сборной России по теннису победу в Кубке АТР

https://static.news.ru/photo/0e509a4a-204c-11ea-8aa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas SandstreM/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв в финале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) одержали две победы, обеспечив, таким образом, сборной России победу в турнире. Он проходит в австралийском Мельбурне.

В финале россияне встречаются со сборной Италии. Медведев обыграл Маттео Берреттини со счётом 6:4, 6:2. Перед этим Андрей Рублёв выиграл у Фабио Фоньини со счётом 6:1, 6:2.

Счёт в матче — 2:0. Впереди парная встреча, где за Россию выступают Евгений Донской и Аслан Карацев, но она уже ничего не решает, сообщает ТАСС.

Кубок АТР проводится во второй раз. Годом ранее сборная России вышла в полуфинал, где уступила сербам — будущим чемпионам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что итальянский теннисист Фабио Фоньини (17-я ракетка мира) выиграл гейм у француза Бенуа Пэра, ни разу не ударив по мячу. Это случилось при счёте 1:1 в первом сете матча на ATP Cup в Австралии. Пэр допустил четыре двойные ошибки подряд.