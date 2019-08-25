https://static.news.ru/photo/40cba4ec-c7cd-11e9-807c-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов сохранили пятую и девятую строчки соответственно в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Лидирующую позицию по-прежнему занимает представитель Сербии Новак Джокович, следом за ним расположился испанец Рафаэль Надаль, третье место остаётся за швейцарцем Роджером Федерером.

Другой россиянин Андрей Рублёв поднялся на четыре строчки и занимает 43-ю позицию в таблице.

В понедельник, 26 августа, стартует Открытый чемпионат США в Нью-Йорке. Даниил Медведев в первом круге турнира встретится с представителем Индии Праджнешом Гуннесвараном. Соперником Карена Хачанова станет канадец Вашек Поспишил, а Андрей Рублёв на старте сразится с греком Стефаносом Циципасом.

Касаткина сохранила за собой 42-ю позицию в рейтинге WTA, писал News.ru.