Медведев высказался об обязательной вакцинации участников Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о том, что каждый из участников Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года обязан пройти процедуру вакцинации.

«Если ты играешь в Австралии — очевидно, ты вакцинирован. Вот почему я говорю, что хочу сыграть в Австралии. Но я не скажу, увидите ли вы меня там. Посмотрим в январе», — цитирует Медведева журналист UbiTennis Адам Эддикотт.

На данный момент Медведев занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина 13 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде, а также победа на Открытом чемпионате США 2021 года. В финале Даниил взял верх над сербом Новаком Джоковичем, не позволив тому завоевать сезонный Большой шлем.

Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова поднялась на 12-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).