https://static.news.ru/photo/4b739ef4-377b-11ea-8c87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Hamilton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) прервали из-за смога от лесных пожаров в стране.

Пресс-служба турнира заявила, что решения о проведении матчей принимаются в сотрудничестве с медицинской службой и бюро метеорологии штата Виктория, передаёт ТАСС.

Игры турнира прерывают второй день подряд. Из-за смога многие теннисисты испытывают проблемы с дыханием.

Ранее NEWS.ru писал, что участники Australian Open выражают недовольство решением организаторов теннисного турнира начать квалификацию. Лесные пожары ещё не подобрались к Мельбурну, но над городом висит смог. Уже отказалась от продолжения борьбы словенка Далила Якупович. Она 14 января не смогла закончить поединок против швейцарки Стефани Фогель.