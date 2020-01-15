Матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) прервали из-за смога от лесных пожаров в стране.
Пресс-служба турнира заявила, что решения о проведении матчей принимаются в сотрудничестве с медицинской службой и бюро метеорологии штата Виктория,
Игры турнира прерывают второй день подряд. Из-за смога многие теннисисты испытывают проблемы с дыханием.
Ранее NEWS.ru писал, что участники Australian Open выражают недовольство решением организаторов теннисного турнира начать квалификацию. Лесные пожары ещё не подобрались к Мельбурну, но над городом висит смог. Уже отказалась от продолжения борьбы словенка Далила Якупович. Она 14 января не смогла закончить поединок против швейцарки Стефани Фогель.
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