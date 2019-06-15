https://static.news.ru/photo/9d29f13c-9035-11e9-b01d-fa163e074e61_1024.jpg Мария Шарапова Фото: Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своём физическом состоянии перед первым турниром, начиная с января.

Я не чувствую давления от возвращения. Знаю, что в числе лучших сейчас находятся и молодые талантливые игроки. Знаю, что от моего возвращения многого ожидают, но чувствую себя более оптимистично, чем несколько месяцев назад, — приводит слова спортсменки официальный сайт соревнований.

Ранее Шарапова снялась с Открытого чемпионата Франции — «Роллан Гарроса», заявив, что «иногда сделать верный шаг бывает очень сложно».

Несмотря на травму плеча, 32-летняя теннисистка прибыла в Испанию и сообщила, что проводит тренировочный блок на Майорке, ранее писал News.ru.