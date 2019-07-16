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В первой десятке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) впервые с 2010 года оказалось сразу два российских спортсмена.

На десятую строчку рейтинга поднялся Даниил Медведев, дошедший до третьего раунда на Уимблдоне. Для него это первое попадание в топ-10 рейтинга в карьере. В десятке остался Карен Хачанов, который с...