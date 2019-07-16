Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Нидерландов Аранту Рус со счётом 6:2, 6:4 в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бухаресте и вышла во второй тур.
Игра продолжалась 1 час 25 минут. Призовой фонд соревнований превышает 225 тысяч евро.
В следующем круге россиянке предстоит встретиться с победительницей пары Варварой Лепченко (США) — Мартина ди Джузеппе (Италия).
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