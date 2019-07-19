https://static.news.ru/photo/d5ff6470-aad3-11e9-be3c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Теннисный клуб на территории спортивного комплекса «Лужники» откроют в 2020 году. Объект станет крупнейшим подобным сооружением в Европе.

Строители уже закончили работы по формированию фундамента будущего здания. Его суммарная площадь составит 36 тысяч квадратных метров. Планируется создание 14 крытых и семь открытых кортов, четыре зоны для игры в сквош, пинг-понг, площадки для пляжного и падел-тенниса, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В настоящее время подрядчик выполнил устройство свай и монолитных конструкций фундамента. Также завершаются работы по гидроизоляции подземной части и строительству инженерных сетей. Рабочие уже приступили к устройству монолитных конструкций надземной части, — рассказал заместитель градоначальника Марат Хуснуллин.

Все зоны оборудуют видеосистемой, позволяющей анализировать тренировки с помощью интерактивного терминала. Кроме этого, в здании расположится универсальный зал для занятий спортом для воспитанников теннисной школы и детского клуба, а также для игры в бадминтон, настольный теннис, баскетбол, волейбол.

Ранее News.ru сообщал, что шестиэтажный дворец водных видов спорта в «Лужниках» планируют открыть ко Дню города, который отмечается в Москве в первые выходные сентября. В нём разместятся аквапарк с девятью горками, три бассейна, спортзалы и спа-зоны для отдыха, а также создающий искусственную волну сёрфинг-тренажёр.