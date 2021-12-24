Колумбийского теннисиста отстранили по обвинению в употреблении кокаина

Колумбийский теннисист Алехандро Гомес временно отстранён от участия в соревнованиях по обвинению в употреблении кокаина. Как сообщается на официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF), в анализе мочи спортсмена обнаружены следы наркотических средств.

Отмечается , что в организме спортсмена был найден метаболит кокаина. Употребление наркотических средств запрещено Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Временное отстранение Гомеса вступает в силу с 15 декабря и будет длиться вплоть до вынесения официального решения по его делу.

Гомес занимает 489-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является шестой ракеткой Колумбии в мужском одиночном разряде. В парах он располагается на 171-й строчке.

Ранее сообщалось, что известный боец смешанных единоборств, экс-чемпион ACA и WFCA в полулёгком весе Салман Жамалдаев был арестован по делу о наркотиках. Как заявили в пресс-службе Кунцевского суда Москвы, срок заключения составит два месяца.