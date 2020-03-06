Российская спортсменка Дарья Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира во французском Лионе.
В четвертьфинале она обыграла итальянку Камилу Джорджи со счётом 6:2, 4:6, 6:2. Матч длился 1 час 57 минут. Касаткина вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) впервые с октября 2018 года.
В следующем матче за выход в финал соревнований Касаткина сыграет с победительницей матча Виктория Кужмова (Словакия) — Анна-Лена Фридзам (Германия).
Турнир в Лионе завершится 8 марта, призовой фонд соревнований превышает $250 тысяч.
Ранее россиянин Андрей Рублёв обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича в 1/8 турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае (ОАЭ) со счётом 7:6 (7:3), 6:0, писал NEWS.ru.
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