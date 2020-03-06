https://static.news.ru/photo/72149d42-5fbc-11ea-8c84-fa163e074e61_660.jpg Дарья Касаткина Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская спортсменка Дарья Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира во французском Лионе.

В четвертьфинале она обыграла итальянку Камилу Джорджи со счётом 6:2, 4:6, 6:2. Матч длился 1 час 57 минут. Касаткина вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) впервые с октября 2018 года.

В следующем матче за выход в финал соревнований Касаткина сыграет с победительницей матча Виктория Кужмова (Словакия) — Анна-Лена Фридзам (Германия).

Турнир в Лионе завершится 8 марта, призовой фонд соревнований превышает $250 тысяч.

Ранее россиянин Андрей Рублёв обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича в 1/8 турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае (ОАЭ) со счётом 7:6 (7:3), 6:0, писал NEWS.ru.